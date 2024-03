Red Ronnie e l’alieno Fedez. Oramai le puntate del podcast Muschio Selvaggio sono diventate un cult, meglio della Zanzara. Nell’ultima puntata si è dibattuto attorno ai temi di complotti e scienza. Ospite del rapper milanese e di Mr:Marra, nientemeno che Red Ronnie. “Ti sei chiesto perché sei diventato così famoso?”, ha interpellato il celebre esperto musicale. “Ti prego, dimmi che sono un alieno”, ha ironizzato Fedez.

“Certo! Secondo te, un ragazzino che diventa così famoso, con tutti i giornali che parlano di lui… Secondo te, perché? Perché ci hanno tolto la memoria, come dice Battiato. Sei uno che fa risultati incredibili nonostante faccia di tutto per rovinarli”, ha ribattuto colui che all’anagrafe fa Gabriele Ansaloni. “Quindi posso fare qualsiasi ca*ata e rimanere al top?”, ha rilanciato il rapper. “Beh no, c’è un limite… Tu hai il potere: se ci sono tanti coglioni che ci stanno ad ascoltare, non hai un potere?”.

Finita qui? Manco per idea. Poco più avanti Garibaldi è stato definito da Red come “l’eroe dei due mondi ma che in realtà era un mercenario violento e massone”. A quel punto Fedez ha voluto esagerare: “Posso dire? Era un po’ anche il Justin Bieber dell’epoca, quando andava c’erano i fan che lo aspettavano”. Sipario.