Aria tesa nei pressi di Buckingham Palace. Se le condizioni di salute di re Carlo III destano preoccupazioni, tanto che sarebbero stati definiti i dettagli del funerale, la tensione tra i due fratelli William ed Harry si fa sempre più elevata. Dall’abbandono dell’Inghilterra, passando alla pubblicazione di Spare, fino ad arrivare ai (precedenti) silenzi tra il re ed il secondogenito. Sarebbero queste buona parte delle motivazioni che starebbero spingendo William a chiedere a Carlo III l’esclusione del duca di Sussex dal testamento. “Carlo non è obbligato a lasciare nulla a Harry. Camilla e William lo stanno esortando a non farlo: vedono i Sussex come avidi cercatori di fama di cui non ci si può fidare“, ha spiegato il magazine InTouch.

La palla passa dunque a Carlo III che, per il momento, avrebbe compreso nell’eredità il principe William e i suoi figli George, Louis e Charlotte. Dell’inclusione di Harry e famiglia ad oggi non si ha traccia anche se, fino all’ultimo, varrà l’espressione ‘mai dire mai’. La pressione di William si sta facendo sempre più insistente. Riuscirà a spuntarla o avrà meglio il fratello? Non ci resta che scoprirlo.