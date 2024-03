“Questa mattina sulla spiaggia di Valverde è stato recuperato il corpo spiaggiato di un Pesce Luna dal peso record di 1000kg“, così il il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli sul proprio profilo Instagram. Il ritrovamento non è da tutti i giorni: “In passato, nel 2008 a Rivabella di Rimini, è già successo uno spiaggiamento di un pesce luna di oltre tre metri e del peso di 1.080 chili”, ha rivelato Sauro Pari, direttore di Fondazione Cetacea Riccione. Sul posto si sono recati diversi enti, prontamente ringraziati da Gozzoli: “Grazie ai tecnici comunali, ai volontari di Radio Soccorso Cesenatico, al Centro Sub ‘Roberto Zocca’ e della ditta ‘Amici animali’ di Ravenna“, ha proseguito nella didascalia del post.

“Le cause di morte di questo esemplare non sono facilmente riscontrabili così, se non ha ferite evidenti. Possono dipendere da tante cose, sicuramente un’analisi necroscopica permetterebbe di individuare meglio ragioni di carattere ambientale se eventualmente si trovassero, come la presenza di metalli pesanti, ad esempio il mercurio“, ha dichiarato Sauro Pari (Fondazione Cetacea) all’Ansa, aggiungendo che la ONG si occuperà delle misurazioni e prelievi dell’abitante marino. Sulla questione è intervenuta anche la docente di Farmacologia e tossicologia veterinaria all’Università di Bologna, Annalisa Zaccaroni, dicendo la propria sulle cause maggiormente plausibili per il decesso del pesce: “Viste le dimensioni raggiunte dall’animale e non essendoci ferite visibili, né segni evidenti di deperimento, è assai più probabile che sia morto, semplicemente, di vecchiaia“, ha spiegato, come riportato da Il Resto del Carlino.