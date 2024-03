Un rapper dal cuore d’oro. Geolier aveva dedicato la sua “I p’ me, tu p’ te” a Daniele, dopo la sua esibizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. In molti si sono chiesti chi fosse quel misterioso amico. Daniele Caprio aveva solo 17 anni ed è morto per un sarcoma nonostante le terapie al Santobono Pausilipon. La sua scomparsa ha toccato Geolier che ha voluto così omaggiare, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, l’amico e il fan scomparso prematuramente prima facendo visita ai genitori del ragazzo e poi recandosi al cimitero per un omaggio speciale

Il rapper infatti ha posto sulla tomba il premio della serata delle Cover del Festival. Riconoscimento che ha conquistato grazie al medley dal titolo “Strade”, composto dai brani “Brivido”, “O’ primmo amore” e “Chiagne”, eseguito con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Prima di partire per Sanremo Daniele aveva detto a Geolier: “Tornerai vincitore da Sanremo, me lo sento. E se non ci sarò più comunque mi sentirai accanto a te su quel palco”. Ma poi non ce l’ha fatta ed è per questo che Geolier ha citato con un filo di commozione Daniele all’Ariston.

In questi giorni Geolier è chiuso in studio per creare nuova musica e preparare anche la scaletta del suo tour estivo. Intanto l’artista ha messo a segno il terzo sold out allo Stadio Diego Armando Maradona, dove si esibirà il 21, 22 e 23 giugno.