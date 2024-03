Dal 2020 il duca e la duchessa di Sussex si sono dimessi dai loro ruoli di membri attivi nella famiglia reale britannica. Da quel momento – da quando hanno anche deciso di trasferirsi negli States – è passata molta acqua sotto i ponti: discussioni, interviste, libri e avvenimenti anche molto dolorosi, come la morte della Regina Elisabetta II. Adesso, scrivono alcuni tabloid inglesi, si vocifera di un ritorno. Probabilmente a pesare ci sono anche le delicate condizioni di salute di Re Carlo.

Un ex maggiordomo reale, riporta il Mirror, ha rivelato che questa ipotesi è “possibile”. Soprattutto il Principe avrebbe desiderio di ritornare. E non da solo, logicamente. Harry vorrebbe accanto a sé la moglie Meghan Markle e i due figli: Archie e Lilibet. Ma non mancano i malumori. Intanto da parte della stessa Meghan, non proprio entusiasta di tornare nel Regno Unito. E poi, soprattutto, dell’opinione pubblica. Pare, infatti, che le sia stato lanciato un avvertimento: “Tornare nel Regno Unito non è affatto una buona idea. Il principe è fermamente convinto di volere che Meghan e i bambini si uniscano a lui, ma Markle potrebbe essere preoccupata. Trova molto scomoda la permanenza nel Regno Unito”, riporta la stampa britannica.

E ancora l’opinione di un esperto di famiglia reale, riportata dai tabloid inglesi: “Non penso che sia una buona idea per Meghan Markle tornare nel Regno Unito. Penso anche che non ne sarebbe felice. Far parte della monarchia britannica la mette fuori dalla sua zona di comfort: ha molta più popolarità in America”. Ma a maggio Harry tornerà sicuramente. Il motivo? Le celebrazioni per il decimo anniversario degli Invictus Games, che termineranno con un rito nella cattedrale di St.Paul (a Londra). Già in passato Harry aveva assicurato: “Ho altri viaggi in programma che mi porterebbero di nuovo nel Regno Unito. Vedrò la mia famiglia il più possibile”. Meghan si unirà a lui? Se ciò dovesse accadere, assicura ancora un insider, prima ci saranno tutta una serie di call, riunioni e accorgimenti da organizzare. E non è neanche detto che tutta la famiglia reale voglia incontrarli. Come andrà a finire?