Divino Otelma potrebbe essere la soluzione a tutto ciò che Fedez si sta trovando ad affrontare in questo periodo. Lo stesso rapper attraverso alcune storie Instagram caricate nei giorni scorsi aveva chiesto un aiuto ai suoi follower: “Ragazzi, se avete cornetti, quadrifogli, ferri di cavallo, talismani della fortuna potete scrivermi in DM? Grazie, mi servono per un amico“. E, seguendo questo consiglio, l’inviato di Pomeriggio5 si era precipitato dallo stesso Fedez con un corno in segno di fortuna. Va detto: Federico Lucia non sta passando un periodo semplice tra possibile divorzio, la causa con Luis Sal relativa alle quote del podcast “Muschio Selvaggio” e la ferocia sui social. Come fare dunque per mettere un punto a tutto questo? Semplice. Basterebbe coinvolgere (come già fatto da Fedez nella didascalia nelle storie) il Primo Teurgo della Chiesa dei Viventi e Gran Maestro dell’Ordine Teurgico di Elios. Esatto, proprio lui: il Divino Otelma.

“Oggi un poveretto ci ha chiamato chiedendoci di fare qualcosa per te perché la tua vita sta diventando un disastro, ma questo non ci stupisce eccessivamente”, ha spiegato in un video il Divino (poi condiviso da Fedez). Otelma sarebbe dunque pronto per aiutare attraverso i suoi riti ed energie Federico Lucia. Ad una sola condizione: essere contattato da lui personalmente ed essere pagato, soprattutto. “Se Fedez ci chiederà un aiuto? Sentiremo di cosa si tratta. Ma è l’interessato che dovrebbe rivolgersi a noi. Gli chiederemo esattamente cosa desidera. Perché non ci ha chiamato? Siamo pronti ad aiutarlo nella misura in cui capiamo la necessità. Dobbiamo valutare il da farsi, e naturalmente dovrà seguire quello che gli sarà detto di fare. Ma che sia Fedez o che non sia Fedez dovrà comunque pagare. I soldi non sono un limite? Ecco, appunto, visto che è miliardario dovrà pagarci”, ha raccontato Otelma a MowMag.

Per poi continuare: “Se le cifre cambiano in base al reddito o sono fisse? Non dipende dal reddito, quanto dalla gravità del problema e dalla difficoltà di soluzione. I casi della vita non sono tutti uguali. Prima è necessaria un’analisi dettagliata, anche perché non passo la vita a seguire quello che fanno Fedez e Chiara Ferragni, della quale non ce ne potrebbe fregare di meno. Ma possiamo assicurare che verrà trattato come tutti gli altri”.

Il Divino Otelma (sempre che si sia mai ripreso da quell’incontro in ascensore con Francesca Cipriani a Live non è la D’Urso in seguito alla caduta all’Isola Dei Famosi), ha chiarito: “Il nostro tempo vale oro, quindi dica a questo signore che valuteremo il suo caso. Noi siamo il Divino Otelma e Fedez è uno che adesso è conosciuto, ma magari tra dieci anni nessuno si ricorderà che è esistito. Gli dica di contattarci e si ricordi di sottolineare che siamo a sua disposizione, ma pagando!”. A questo punto anche noi facciamo un’altra petizione nei confronti del rapper milanese: Giucas Casella, pensaci tu! CHANGE!