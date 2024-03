Ospite a Storie di donne al bivio di Monica Setta, Antonella Mosetti ha spiegato che sua figlia, Asia Nuccetelli, “ha provato a fare tv” anche se fin da subito (o quasi) le cose non sono andate come sperato. Asia, durante la partecipazione al Grande Fratello del 2016, è stata vittima di commenti offensivi che, tutt’ora, l’hanno profondamente segnata: “Ha provato a fare tv, ma poi l’hanno messa in un giro di chiacchiere, di cose non vere. Forse per colpire me, anche questo accade”, ha dichiarato la showgirl. “Si è rifatta il naso, ma non ero stata io a incentivarla – ha spiegato – Era bellissima prima, ora è bella uguale. È bella dentro, è una ragazza sana. Era già maggiorenne, aveva vent’anni”, ha aggiunto Antonella Mosetti, sottolineando l’ondata di critiche che ha dovuto subire la figlia a causa del rifacimento di alcune parti del corpo.

E ancora: “In un mondo dove le ragazze già da anni sono completamente tutte cambiate, non capisco perché c’è stato questo attacco mediatico su mia figlia voluto da qualcuno“, ha continuato, spiegando che Asia, oggi, fa un lavoro normale, lontano dai riflettori: “Fa un lavoro normalissimo, si impegna molto, non mi chiede niente, solo consigli. Convive da quattro anni, è una ragazza molto sana e molto semplice”, ha concluso Mosetti.