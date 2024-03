Una delle prime cose che ci viene insegnata al supermercato, è quella di prestare ben attenzione alle scadenze dei prodotti prima di metterli nel carrello. Il 29 febbraio, il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un lotto di mozzarella Merivio venduta presso i supermercati Lidl, segnalando un potenziale rischio microbiologico. L’avviso interessa il lotto numero LN4050C, venduto in confezioni da 125 grammi con indicazione errata della data di scadenza. Il lotto incriminato, etichettato con “Mozzarella 125g Merivio Ita” e identificato dal marchio IT 03 144 E, è stato prodotto da Granarolo Spa per Lidl. Gli alimenti in questione, scorrettamente segnati con le date di scadenza del 15/03/2023 e del 15/03/2025, dovrebbero invece scadere il 15/03/2024.

Le autorità sanitarie invitano i consumatori a non acquistare il prodotto con il lotto LN4050C oltre la data di scadenza corretta del 15 marzo 2024, per evitare rischi per la salute. Il consumo di mozzarella scaduta può portare alla listeriosi, una malattia causata dal batterio Listeria monocytogenes. I sintomi possono includere febbre, dolori addominali, nausea e vomito, e in rari casi possono emergere condizioni più serie. È quindi di fondamentale importanza attenersi alle date di scadenza e considerare le avvertenze del Ministero della Salute.