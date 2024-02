Era il 26 marzo del 2018 quando uno dei volti più amati della televisione italiana, Fabrizio Frizzi, ci lasciava. Il noto conduttore romano, dopo il matrimonio con Rita Dalla Chiesa, aveva ritrovato l’amore nel 2002. Accanto a lui Carlotta Mantovan, conduttrice ed ex modella di Venezia, classe 1982. I due sono convolati a nozze il 4 ottobre 2014 ma già prima, il 3 maggio 2013, dal loro amore era nata la figlia Stella. Poi, nel 2018, la drammatica notizia della morte di Frizzi. Da quel giorno Mantovan ha sempre mantenuto riservatezza, cercando di non esporsi mai in maniera eccessiva. E anche adesso che ha trovato un nuovo amore (o almeno così pare) non è stata lei ad annunciarlo. Nell’epoca della sovraesposizione mediatica, specialmente sui social, Mantovan sembra una mosca bianca. Sul suo profilo Instagram – seguita da 88,4mila persone – pubblica contenuti relativi al lavoro. Anche alla vita personale, ma con discrezione. La figlia Stella, protagonista di diversi scatti, è sempre ripresa da dietro o con il volto coperto. È stata Diva e Donna a fotografarle di recente al mare, in zona Maccarese (Città Metropolitana di Roma Capitale). Sorridenti, con il cagnolino e con “un nuovo cavaliere francese molto premuroso”, scrive la rivista alludendo al nuovo (presunto) compagno di Mantovan. Già qualche giorno fa Oggi aveva parlato di lei e del “cavaliere francese”. “La conduttrice tv, reduce da Ballando con le stelle, ha lasciato per qualche giorno il paesino nel centro della Francia in cui vive con la figlia Stella e si è rituffata nelle vie di Roma – scriveva la testata lo scorso 20 febbraio -. Al suo fianco, un uomo misterioso. Hanno pranzato al ristorante della Rinascente e poi via insieme, a fare shopping da Zara. A giudicare dai sorrisi, sembra esserci una forte complicità“. Di chi si tratterà? Ancora non si conoscono i dettagli.

Carlotta Mantovan parla di Fabrizio Frizzi

Ospite di Silvia Toffanin, nell’ottobre 2022, Mantovan aveva parlato di Frizzi e della figlia Stella. “La mia forza è Stella, lei è il motore della mia vita – aveva raccontato nello studio di Canale 5 -. Lei ha il sorriso, le mani, il corpo di Fabrizio. Ha preso il meglio di me e di lei”. “Cosa ti piace ricordare di Fabrizio con lei?“, aveva chiesto la conduttrice. Allora Mantovan: “Noi parliamo di Fabrizio sempre, naturalmente. Se vediamo un prato di fiori gialli salutiamo papà perché era il suo colore preferito. Lo vediamo in tante cose, è sempre con noi. Nelle piccole cose che per noi sono enormi”. E ancora Mantovan aveva raccontato: “Stella è stata una bambina enormemente voluta. Fabrizio avrebbe voluto dei figli anche prima ma io volevo aspettare un po’. Avevo la mia vita, il mio lavoro. Stella è arrivata nel momento giusto. Fabrizio era un papà dolcissimo. Stella si ricorda tutto di lui, lei ha tanti ricordi di quando suonava il piano insieme a lei, dei piccoli gesti che facevano insieme. Delle cose che guardavano insieme. È un ricordo che manteniamo costantemente vivo“. Infine aveva concluso: “È stata una grandissima storia d’amore, che ha passato tutto. Lui diceva che ero la sua nevicata, che quando nevica la neve non la puoi fermare. Tra le mura domestiche non era diverso da com’era in televisione. Era la persona simpatica, piena di buonumore, onesta e disponibile. Come lo vedevate, era, è. La sua risata, il suo sorriso. Quello che anche voi conoscete”.