Da martedì 27 febbraio gli utenti di Yahoo Mail in Italia non riescono ad accedere alla propria casella di posta elettronica. Il disservizio, iniziato intorno alle 14:15 di ieri e ancora in atto, impedisce agli utenti di effettuare il login e quindi di leggere le loro email. Il portale Downdetector.it ha registrato un picco di segnalazioni, confermando che la problematica non è isolata ma diffusa e interessa sia l’applicazione mobile che la versione desktop di Yahoo Mail. Al momento, l’origine esatta del problema rimane sconosciuta, e non è chiaro quando il servizio verrà ripristinato. Yahoo non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali riguardanti la causa del malfunzionamento o le tempistiche previste per una soluzione.