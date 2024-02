“Chiunque voglia condannarmi e criticarmi, lo faccia pure. Spero solo che non si trovi mai nella situazione in cui mi sono trovata io e con due bambini piccoli”: a parlare così è Drea De Matteo che al New York Post ha raccontato di come la sua decisione di aprire un profilo Onlyfans a 52 anni l’abbia aiutata a uscire da una crisi economica. L’attrice, che nella serie I Sopranos era Adriana La Cerva, ha spiegato di avere posizioni no vax. Secondo lei, sarebbe questo il motivo per cui dopo il covid non ha ricevuto più ingaggi: “Questo nuovo lavoro ha salvato la mia casa. E mi ha dato abbastanza soldi per avviare e finanziare nuovi progetti”, ha spiegato. “Mi hanno messo in sfratto esecutivo, la mia casa era allagata, stavo cercando di venderla il più rapidamente possibile. Poi ho perso mia nonna, mia madre ha la demenza e non aveva soldi per l’assistenza medica. Non sapevo più dove sbattere la testa. Così ho caricato prima una foto, poi un’altra, poi un’altra, poi un video, poi un altro. È andata bene”, le parole di La Cerva. L’attrice ci tiene a dare ai suoi follower un’immagine reale: “Mi registrano mentre scattiamo le foto. Ho dovuto iniziare a mangiare molti carboidrati perché ero troppo magra. Prima di ogni servizio fotografico mangio tantissimo così sembro più bella. Tutti vogliono vedere tette e sedere, altrimenti le foto sono una noia”.