La querelle tra Fedez e Luis Sal sul podcast Muschio Selvaggio è arrivata a un punto di svolta con l’ufficio stampa dello youtuber che ieri 27 febbraio ha fatto sapere che “il provvedimento del tribunale di Milano ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”. Insomma, nella bagarre ‘a colpi di quote’, lo youtuber ha ragione: la giudice Amina Simonetti, con ordinanza del 23 febbraio, ha accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal (cofondatore del podcast Muschio Selvaggio, oltre che coautore e co-conduttore). La risposta del rapper è arrivata qualche ora dopo: “Il Tribunale di Milano non ha ‘decretato’ che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio S.r.l e non di Luis Sal! Di conseguenza non sono stato esautorato da nulla, tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda”.

Ora a parlare è Mr Marra, il co-conduttore del podcast Muschio Selvaggio assieme a Fedez: “Stanno facendo le valutazioni del caso, ma indipendentemente da come andrà a finire questa storia, io sono stato bene”. Poi ha aggiunto: “Sono stati dieci mesi bellissimi e difficilissimi“. E ancora sempre durante il suo Cerbero podcast, ha aggiunto: “Non mi posso esprimere perché so tanto, cose non pubbliche che io non renderò tali, sto solo precisando quello che è già pubblico. Non ho detto niente in questi dieci mesi, sui dissidi tra Luis Sal e Fedez e tra gli errori fatti da tutti e due”.