Se la relazione tra Brad Pitt e Ines de Ramon sta procedendo a gonfie vele, a mettersi (parzialmente) d’intralcio, ci sta pensando Angelina Jolie. L’attore e la designer, dopo due anni di frequentazione, si sono trasferiti insieme, confermando così le voci di un legame sempre più profondo. Mentre la loro storia d’amore fiorisce però, Angelina Jolie, ex moglie di Pitt, avrebbe lanciato un severo avvertimento a de Ramon, esprimendole un chiaro messaggio: “Non avvicinarti ai miei figli“. La nuova compagna del divo di Hollywood sarebbe costretta a lasciare la loro casa a Los Feliz, in California, 20 minuti prima che i figli dell’ex arrivino, in modo da non incontrarsi.

Insider rivelano che Jolie mantenga una stretta presa su Brad, dal quale ha richiesto il divorzio nel 2016, vietando ai loro figli di interagire con la vicepresidente di Anita Ko Jewelry. “Non c’è dubbio che Ines voglia incontrare i bambini, ma sa che Brad deve fare tutto il possibile per vederli senza problemi da parte di Angelina,” ha riportato In Touch Weekly. Nel frattempo, i paparazzi hanno immortalato de Ramon mentre lasciava l’abitazione di Pitt a Los Angeles, alimentando ulteriori speculazioni sulla loro relazione. Una fonte ha confidato a In Touch che Brad è “veramente innamorato di Ines” con la coppia che starebbe persino considerando il matrimonio e la possibilità di formare una nuova famiglia. Jolie e Pitt, che condividono sei figli, hanno vissuto una separazione tumultuosa, marcata da accuse di violenza che Pitt ha sempre negato.

Tra l’attore e i figli, su tutti quelli maggiorenni, il rapporto è tutt’altro che idilliaco: “Buona festa del papà a uno stron*o di prima classe. Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole. Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Quindi, buona festa del papà fottuto essere umano orribile“, aveva scritto su Instagram il figlio Pax, come ripreso dal Daily Mail.