Sulla (presunta) separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, gli utenti social non si stanno facendo scappare alcun dettaglio che potrebbe tornare utile per ricostruire la controversa questione. Se l’artista, durante l’incontro con gli studenti torinesi, aveva all’anulare sinistro la fede nuziale, anche Chiara Ferragni sembra aver (volontariamente?) replicato il gesto. Nell’ultima foto postata dall’influencer, infatti, alcuni follower hanno notato un presunto anello all’altezza del ‘dito matrimoniale’. “Non sarà mica la fede nuziale?”, “È per caso la fede di matrimonio”, hanno ipotizzato alcuni.

Le congetture non sono mancate. Le due principali correnti di pensiero si dividono tra chi ipotizza che la probabile rottura tra i due sia, in realtà, una messa in scena per togliere l’attenzione mediatica attorno allo scandalo del Pandoro-gate ed, invece, chi sostiene che le fedi portate siano solamente questione di tempo, fino a quando non verrà ufficializzata la separazione. In tal senso è arrivato un ulteriore indizio dalla Ferragni che, in una delle ultime stories pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha lasciato la mano in tasca in uno scatto davanti allo specchio. Avrà avuto il costoso anello o meno? Questo non possiamo saperlo, anche se la creator ha tolto la passata foto di famiglia sui social, postandone una solo con i due figli, Leone e Vittoria.