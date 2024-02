“Cosa c’entra la notte con il sonno?”, diceva lo scrittore inglese John Milton. Nella giornata di oggi, 26 febbraio, la voglia di stare a letto con il trascorrere delle ore diurne verrebbe ben accettato. Il “duvet day” (giornata del piumone) però, è una tradizione esclusivamente britannica nata nel 1997, che consentirebbe ai lavoratori di prendersi un giorno di ferie senza avvisare la propria azienda. Il Piumone Day può essere considerato come il Natale dei dormiglioni, un giorno sacro dedicato al culto del sonno e del comfort estremo. La giornata dell’anno in cui l’unico impegno accettato è quello di rimanere a letto, caldamente avvolti nel piumone, magari con una tazza di cioccolata calda e il telecomando in mano, facendo zapping tra una maratona di serie tv e l’altra.

Sveglie e appuntamenti? Nessun problema: “Ci pensiamo domani“, direbbe la vincitrice del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango. L’unico suono permesso è quello del piacevole silenzio, interrotto solo dal fruscio delle pagine di un buon libro, o dal clic leggero del mouse mentre si naviga in rete alla ricerca di nuove serie da guardare. Il Piumone Day è un inno alla pigrizia, un’occasione per riscoprire il piacere del ‘fare assolutamente nulla’, se non godersi il relax all’interno del proprio nido di morbidezza.