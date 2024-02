Dal letto d’ospedale Drusilla Foer, al secolo Gianluca Gori, fa sapere di essere ricoverata per una polmonite bilaterale. La notizia viene comunicata dalla diretta interessata in modo ironico: ai piedi del letto ci sono i suoi familiari che le danno le raccomandazioni più diverse, dal muoversi lentamente al riposarsi e indossare la vestaglia. Drusilla interdetta commenta: “Ma che dite? Ma voi siete pazzi, ma andatevene, uccellacci del malaugurio. Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, però mi sto curando. Andatevene”. E a corredo della clip scrive: “Ci rivediamo presto”. Chiaramente le date dello spettacolo “Venere Nemica” che l’artista avrebbe dovuto tenere in varie città italiane sono state rinviate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Foer (@drusillafoer)