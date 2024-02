Lungo sfogo social per Shaila Gatta, ex concorrente di Amici ed ex velina di Striscia la notizia. La danzatrice ha raccontato su Instagram di aver ricevuto una proposta indecente da un uomo che le ha chiesto di passare una notte insieme in cambio di 10mila euro.

“Qualche giorno fa mi è arrivata l’email di un uomo, di cui c’è anche nome e cognome, che mi chiedeva in totale anonimato e privacy di passare una notte con lui in un noto albergo di Milano precisando che avrebbe potuto offrirmi un massimo di diecimila euro”: così ha esordito Shaila sui social, proseguendo con alcune considerazioni: “Mi sono sentita molto umiliata da questa richiesta […] Noi donne non siamo una merce di scambio, non siamo quotate in borsa, nessuno merita di essere trattato in questo modo né uomo né donna. Come ti permetti di darmi un valore in base a una quotazione economica ma siamo fuori di testa? Per quanto mi riguarda il mio valore è inestimabile e di sicuro non è in base a quanti soldi mi offri per stare insieme a te”.

La ballerina ha spiegato che non si è trattato della prima proposta indecente ricevuta negli anni: “Ne ho avute di proposte indecenti e sono sempre stata con i piedi per terra […] Quello che mi rattrista è che purtroppo da donna mi dispiace che esistano donne che per avere uno status più elevato, una Chanel in più, cedono a queste tentazioni […] Stessa cosa per gli uomini che si riducono a fare richieste del genere. Quindi mi chiedo senza il vostro status quo e senza la vostra facciata chi siete veramente? […] Ma dentro cosa avete? I valori dove stanno? Per me è aberrante ma non si fa tutta l’erba un fascio perché ci sono persone che combattono per i propri ideali”.

E ha concluso: “A te che mi hai fatto questa richiesta ti dico, prenditi i soldi e usali come carta igienica dato che ti avanzano. Ma se posso darti un consiglio prenditi un volo e vai a farti un bel viaggio in Africa così capisci chi veramente sei e fai un po’ di beneficenza“.