Il gossip impazza, e lo staff di Chiara Ferragni sgonfia subito i pettegolezzi. Dopo la notizia della presunta rottura tra l’influencer e Fedez, in molti si stavano domandando se nella vita di lei ci fosse già un nuovo amore. A Pomeriggio 5 Davide Maggio aveva lasciato intendere che qualcuno stesse consolando l’imprenditrice digitale disseminando qua e là alcuni indizi che i più avevano collegato a Tomaso Trussardi.

Non è la prima volta che i nomi di Chiara e Tomaso vengono accostati. Era successo già all’epoca della separazione tra Trussardi e Michelle Hunziker, quando, come riportano diversi media, il settimanale Oggi scriveva: “Sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all’amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato”.

Questa volta, però, è un componente dello staff di Ferragni a smentire all’Ansa le voci circa una presunta relazione tra i due: “Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa”. Poche parole con cui l’entourage spera di mettere fine al pettegolezzo.