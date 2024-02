“La Tv italiana: un tipo a Tale e Quale Sanremo che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo ‘yo, bella fratello’. Panariello che mi da dell’emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone. Malgioglio tvb. Italia di fango“. Con queste parole su X Lazza commenta l’imitazione che di lui ha fatto Pierpaolo Pretelli a Tale e quale show – Sanremo.

L’ex gieffino infatti è stato chiamato a imitare il rapper e a esibirsi sulle note di Cenere. Al termine della performance Pretelli ha salutato la giuria: “Bella raga, ciao fratello Malgioglio”. Panariello si è complimentato con il concorrente: “La passione per Lazza ce l’ho perché lo stimo tantissimo. Sono convinto che sia una realtà emergente fortissima. Questo disco ha una produzione meravigliosa. Ma la cosa che ci lega è che entrambi siamo milanisti”.

Malgioglio invece non è stato dello stesso parere: “Io penso che se Lazza avesse vinto Sanremo, avrebbe vinto anche l’Eurovision, perché il brano è pazzesco. Gli mando un grande abbraccio è stupendo. In questa performance non l’ho rivisto. Pierpaolo ha distrutto Lazza e anche Cenere“. Carlo Conti ha quindi commentato rivolto a Pretelli: “Più che Lazza ti ha trovato un lazzarone“.

Il diretto interessato vista l’imitazione ha quindi espresso la propria opinione sui social, salvo poi aggiungere: “Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha cringiato il dopo“. Il primo tweet è poi scomparso, ma anche su questo punto il rapper ha puntualizzato a chi pensava lo avesse cancellato: “Non hai capito, me l’hanno segnalato”.