“Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo”. Su TikTok Chiara Ferragni si mostra insieme al figlio Leone. Pochi, pochissimi secondi di clip in cui condivide un momento di relax insieme al primogenito, ma la didascalia parla chiaro. Facile anche intuire quali siano le sfortune a cui fa riferimento. Gli ultimi mesi per lei sono stati densi di avvenimenti: la malattia di Fedez, il Pandoro gate, ora la presunta rottura con il rapper lanciata da Dagospia. E i fan come hanno reagito allo sfogo social? C’è chi ha fatto dell’ironia: “Passerà tutto, abbi Fedez“, chi invece ha criticato: “Sfighe? Hai fatto tutto da sola”. Qualcun altro ha invitato l’influencer a tenere duro e a resistere anche dal punto di vista della tenuta della coppia: “Però non vi lasciate il matrimonio non è solo quando va tutto rose e fiori è anche superare le difficoltà insieme se no si sta soli”.