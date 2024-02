Al cagnolino Bobi è stato revocato il Guinness dei primati della longevità. Fino a poche settimane fa erano pochi i dubbi sulla vera età del “rafeiro alentejano”, ma i veterinari inglesi del Royal College of Veterinary Surgeons hanno storto il naso nel sentire che il padrone, Leonel Costa, fosse sicuro che l’animale sarebbe nato l’11 maggio 1992. La razza di Bobi ha un’aspettativa di vita che si aggira tra i 10 ed i 14 anni, cifra che ben dista da quella dichiarata dal proprietario portoghese. “La sua età è l’equivalente di un essere umano che vive oltre 200 anni, il che, date le nostre attuali capacità mediche, è del tutto implausibile. Affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie e non è stata fornita alcuna prova concreta per dimostrare la sua età”, ha dichiarato Chambers del Royal College.

Dopo una vita in salute, Bobi è venuto a mancare lo scorso 31 ottobre e, pochi mesi dopo, è arrivata la beffa. La garanzia di nascita, fortemente sostenuta da Leonel, non sarebbe stata in alcun modo dimostrata da certificazione. Record ritirato, dunque, che ritornerà ora in possesso di Bluey, un cane pastore australiano morto nel 1939 all’età di 29 anni e cinque mesi. Inoltre, le fotografie del presunto cane 31enne, del 1999, evidenziavano una (probabile) colorazione delle zampe differente rispetto alle sue. “Naturalmente richiediamo prove per tutti i titoli Guinness World Records che monitoriamo, spesso un minimo di due dichiarazioni di testimoni ed esperti in materia“, ha spiegato McKinley dopo che il Guinness Book of Records aveva aperto un’inchiesta per far luce sulla questione. Sempre McKinley ha aggiunto di aver inizialmente sospeso il titolo, per poi annullarlo.