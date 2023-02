Con i suoi 30 anni e 268 giorni, Bobi, unRafeiro do Alentejo, si è aggiudicato il premio come il cane più anziano del mondo. L’età media per i cani della sua stessa razza è di 12-14 anni ma lui gode ancora di ottima salute anche se inizia ad esserci qualche piccolo ‘acciacco’ dovuto alla vecchiaia. Ma la sua è una storia particolare anche perché è stato salvato da un destino crudele.

Proveniente da una famiglia che vive in Portogallo, la vita di Bobi non è stata così facile. Il suo padrone ha raccontato infatti alla Bbc di come la cucciolata di cui faceva parte anche Bobi fosse destinata a morire: “Purtroppo a quel tempo era considerato normale dalle persone anziane che non potevano avere più animali a casa seppellirli appena nati in una buca, in modo che non sopravvivessero”. Fortunatamente lui è riuscito a sfuggire a quel tragico destino proprio grazie a Leonel e i suoi fratelli, che lo hanno nascosto nel bosco: “Sapevamo che quando il cane avesse aperto gli occhi i miei genitori non lo avrebbero più seppellito”, hanno raccontato. E così infatti è stato. Quando il piccolo Bobi ha aperto gli occhi e i bambini lo hanno portato a casa, i loro genitori si sono commossi e hanno acconsentito a tenerlo e prendersene cura.

Sebbene inizialmente non lo volessero, Bobi è riuscito a farsi amare tanto da essere considerato a tutti gli effetti un componente della famiglia Costa: “Ci ha portato una gioia immensa ed è unico nel suo genere”, fa sapere la famiglia. Il cane passa il suo tempo all’aria aperta, facendo lunghe passeggiate per i campi durante le giornate di sole. Non ha nessun tipo di problemi con l’insonnia e dopo i suoi pasti, simili a quelli dei padroni, si concede sempre un pisolino. Per tutti quelli che vogliono sapere il segreto della sua longevità i proprietari rispondono che il motivo sta nel vivere in un ambiente tranquillo, come quello in cui è cresciuto. Inoltre, non è mai stato al guinzaglio e beve molta acqua, circa un litro al giorno. A tutti invece quelli che non credono nella sua età, i Costa hanno mostrato il certificato di nascita di Bobi, confermato anche dall’Unione Nazionale dei Veterinari. Ormai vicino al 31esimo anno di età, il riconoscimento sulla sua anzianità è arrivato il primo febbraio dal Guinness World Records.