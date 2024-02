Il Festival di Sanremo si è concluso da un paio di settimane ma ancora tiene banco la simpatia di Emma Marrone nei confronti di Tedua. Nei giorni della kermesse la cantante aveva speso parole di apprezzamento per il collega, e qualche giorno dopo i due erano stati visti “vicini vicini” a un party. Ora l’artista salentina torna sull’argomento nel corso di un’intervista a Radio 105 svelando come stanno davvero le cose.

Come riporta Fanpage Emma ha spiegato che tra lei e Tedua non ci sarebbe alcun flirt in corso: “Io sono una ca**ara e avevo lanciato questa cosa. Lo avevo detto a Fanpage.it durante la settimana di Sanremo ma non potevo non dirlo perché era un’intervista basata sul cellulare. Mi chiedevano di mostrare l’ultimo screen, l’ultimo messaggio e l’ultima ricerca su Google. Io avevo fatto la ricerca la sera prima ma erano passate tre bottiglie di vino e una nottata perché in genere nelle mie ricerche ci sono le ricette. Quindi senza pensarci ho girato il telefono e c’era Tedua. Mi chiedono perché l’ho cercato e ho spiegato che l’avevo visto, era molto figo e volevo vedere quanti anni avesse. Tutto qua. Poi ci siamo beccati in giro e ci siamo fatti due risate. Poi siamo andati a una festa a divertirci ma niente di trascendentale. Non è successo niente. Fatevi una vita, andate avanti. Tra me e Tedua non c’è stato niente e non c’è niente”.

Diletta Leotta però non ha mollato la presa e ha chiesto che cosa preparerebbe a Tedua se dovesse invitarlo a cena: “Un gin tonic vale? Spero di non avere il tempo di mangiare” ha scherzato la cantante.