“Interessante”. Con questo aggettivo Starbucks descrive la sua ultima creazione, il cappuccino che sa di maiale brasato. Soprannominata “Abundant Year Savory Latte”, la bevanda è stata lanciata in Cina in occasione del capodanno lunare per augurare un anno fortunato: il maiale, infatti, in Cina è simbolo di ricchezza e buona fortuna.

Ma che cosa c’è in questo prodotto attualmente disponibile negli Starbucks Reserve di tutta la Cina? Come scrive la Cnn, la bevanda combina la salsa aromatizzata di maiale brasato Dongpo con caffè espresso e latte cotto a vapore, con salsa di maiale extra e carne di petto di maiale per guarnire. Il tutto a un prezzo di 68 yuan (9,45 dollari).

Un modo, questo, per portare “le usanze tradizionali del Capodanno nel caffè attraverso sapori salati e dolci inaspettati”.