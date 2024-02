Mentre su Rai Uno va in onda il ritorno di Sabrina Ferilli in Rai con “Gloria” – fiction diretta da Fausto Brizzi e che ha incollato davanti al televisore 4.039.000 spettatori pari al 22.7% di share – l’attrice documenta sui social la vita quotidiana. Quella vera, fatta anche di imprevisti, problemi e piccole/grandi questioni domestiche da seguire. E lo fa sempre con pungente ironia. È accaduto proprio di recente, quando Ferilli ha pubblicato su Instagram lo scatto di alcune bacinelle e pentole riempite d’acque e sistemate, una dietro l’altra, sul suo grande terrazzo della casa romana dove vive, in zona Prati.

Una zona considerata “in” – per chi non conoscesse bene la Capitale – dove pullulano uffici, studi professionali, ristoranti, negozi e automobili (troppe automobili). Ma torniamo al contenuto pubblicato dall’attrice nella giornata di ieri, martedì 20 febbraio. Ad accompagnare lo scatto con i recipienti colmi di acqua, Sabrina Ferilli ha scelto la seguente didascalia: “Ohh e oggi per essere felici, 24 ore senza acqua! La vita mi riporta sempre con i piedi per terra! Daje tuttaaaa” e in sottofondo “Vita spericolata” di Vasco Rossi. Come riportato dalla sezione romana del Corriere, infatti, sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria da parte di Acea, l’azienda che si occupa della gestione del servizio idrico (anche) a Roma. I cittadini erano stati dunque avvertiti che probabilmente ci sarebbero stati dei problemi di abbassamento di pressione e dunque in molti, come la nota attrice, sono corsi subito ai ripari.

Anche se la stessa Acea ha provveduto a schierare le autobotti: sul lungotevere Arnaldo da Brescia, in piazza della Libertà, in via Marcantonio Colonna e in via Cola di Rienzo. Non tutti hanno preso bene la foto ironica di Sabrina Ferilli. Come Renato Sartini, consigliere della Lista Civica Gualtieri Sindaco che, via social, si è lamentato: “Oggi i giornali ci hanno fatto sapere che la signora Sabrina Ferilli sui social ha fatto dell’ironia sui lavori Acea”, ha esordito. Poi il consigliere del Municipio interessato ha continuato: “Intanto ringrazio Acea per questi lavori, e ho scritto alla signora Ferilli alla quale faccio i complimenti per la sua nuova serie girata anche nel quartiere Della Vittoria, in via Filippo Corridoni”. E ancora: “Però sulle cose belle di questa città mai un commento Signora Ferilli.. Eppure Prati a differenza di altre zone di Roma è migliorata, e non di poco. Io da Consigliere eletto a Prati seguo il mio territorio. Tutto scontato? Insomma.. visto il passato, penso proprio di no”. Quindi l’ha invitata a fare un giro insieme per le strade del quartiere: “Ma già lo racconto tutti i giorni sui social”, ha precisato. “Racconto anche cose scomode per me stesso”, ha infine assicurato. E sotto qualcuno ha commentato dubbioso: “Migliorata e non di poco?”.