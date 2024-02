“Ho avuto uno sconvolgimento psicologico e fisico. Non dormo più la notte. C’è sempre il pensiero che mi possano arrivare persone sotto casa e commettere gesti improbabili”. È spaventata Ekla Vasconi, che da quando ha preso parte a 4 Ristoranti si è vista piovere addosso una quantità di odio difficile da gestire. Facciamo un passo indietro: Ekla partecipa al programma di Sky nella puntata dedicata ai ristoranti di Mantova. I suoi giudizi tranchant sulle attività degli altri concorrenti non piacciono al pubblico, che da quel momento la insulta sui social, e non solo lì. Intervistata da Libero la ristoratrice spiega che cosa sta succedendo nella sua vita in queste settimane.

Innanzitutto Vasconi ammette che la durezza dei giudizi rivolti ai colleghi è derivata da critiche al proprio locale che non ha digerito: “I giudizi che hanno dato quando sono stati nel mio ristorante non mi sono piaciuti. Non li ho trovati carini ed educati nei miei confronti. Ammetto di essermela presa molto. Mi sono arrabbiata e ho iniziato anch’io a essere severa nei giudizi […] Probabilmente ho calcato troppo la mano, lo ammetto, però nulla mi avrebbe fatto presagire a così tanta cattiveria nei miei confronti”.

La puntata è andata in onda il 7 febbraio, e da quel giorno per lei non è stato più lo stesso: “Una escalation di insulti e minacce. Un vero e proprio odio nei miei confronti e della mia famiglia, di una violenza inaudita […] sono stata costretta a dover chiudere tutto ciò che riguardava me, la mia famiglia e la mia attività in rete […]”. Gli haters hanno trovato altre strade per farle arrivare il proprio disprezzo: “Utilizzano la pagina Google, quella delle prenotazioni del ristorante. Insultano sulla pagina di Trip Advisor. Sono stata costretta a cambiare numero del cellulare per le infinite telefonate anonime che ricevevo”.

Ekla è anche mamma di un figlio di 10 anni, e non nasconde di avere qualche preoccupazione nei suoi confronti: “Io che da sempre accompagno mio figlio a scuola, ho paura ad uscire di casa“. Quindi un appello affinché tutto questo cessi al più presto: “Vi prego, smettetela. Era solo un gioco e come tale va considerato. Ho un figlio piccolo. Almeno fatelo per lui”.