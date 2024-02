Una concorrente di 4 Ristoranti è stata talmente tanto presa di mira che TripAdvisor ha dovuto sospendere i commenti sotto la pagina dell’attività. A riportare il forte sconforto di Ekla Vasconi, la ristoratrice in questione, è stata la Gazzetta di Mantova che, inoltre, ha contattato gli altri 3 colleghi che hanno partecipato al programma di Alessandro Borghese. Il locale ‘il Rigoletto‘ è stato bersagliato da centinaia di commenti di disprezzo da parte di utenti che, avendo poco condiviso gli atteggiamenti (e le valutazioni) di Ekla durante la trasmissione, avrebbero recensito negativamente la sua attività, tanto da obbligare il sito web statunitense a sospendere le interazioni tra clienti (o presunti tali) ed il ristorante.

A prendere le difese della proprietaria de ‘il Rigoletto‘, sono intervenuti gli altri sfidanti della puntata dedicata alla città di Mantova. Stiamo parlando di Giuseppe Maddalena titolare di ‘Materia prima‘, Sciko Saccani di ‘Giallo Zucca‘ e Leonardo Cuzzi di ‘Osteria al Gallo‘. I tre hanno fermamente condannato la ‘campagna d’odio’ che sta subendo Ekla in queste ore, ritenendo le offese fatte come “eccessive e sbagliate”. “Non c’è astio tra di noi”, hanno rassicurato i colleghi, sottolineando che lo show di Borghese “è un gioco“. Sempre la Gazzetta di Mantova ha intervistato Vasconi, la quale si è detta molto stanca: “Non dormo da due notti, ho la testa piena di pensieri“, ha dichiarato.

Durante la trasmissione culinaria “potevo dire le cose in modo più soft“, ha aggiunto, spiegando però che se la personalità da lei emersa durante l’incriminata puntata fosse quella quotidiana “non potrei fare questo mestiere“, ha detto. E ancora: “Mi sono fatta prendere la mano ma non credevo che questo potesse suscitare così tanto odio“, ha proseguito.

TripAdvisor si è trovata costretta a disattivare le recensioni del locale di Ekla “a causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona“, si legge sul sito. Le recensioni, oltretutto, non sarebbero neanche oggettive: “All’inizio le cancellavano – ha ammesso Vasconi – poi erano troppe. Gli attacchi sono arrivati da chi non mi conosce, quelli che mi conoscono non mi hanno abbandonata, sanno che non sono una persona così”, ha concluso la ristoratrice.