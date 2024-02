La lite tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020 arriva in tribunale. Ieri, 20 febbraio, a Imperia si è tenuta la prima udienza del processo per diffamazione intentato da Bugo nei confronti del collega. Il giudice ha rinviato il processo al prossimo 30 aprile, e come riporta l’Ansa Bugo ha respinto le scuse di Morgan e la proposta risarcitoria di 3mila euro. Intanto ai microfoni di Fanpage Marco Castoldi, vero nome dell’ex Bluvertigo, ha commentato: “Ma che tragedia sta mettendo giù Bugo? Mi denuncia per diffamazione per aver detto le seguenti frasi: ‘Ha massacrato la cover di Endrigo, si è comportato da dilettante sul palco’. Questo è il mio reato”.

Continua ancora Morgan: “Si presenta in tribunale col cameraman personale e il manager, entrambi fanno finta di non conoscermi e non mi salutano, nemmeno quando faccio notare che le persone per bene salutano anche il peggior nemico […] Mi denuncia per diffamazione e intanto dice cose molto peggiori di quelle che ho detto io, innumerevoli insulti mi ha rivolto in quattro anni, io faccio notare di non averlo mai denunciato, perché ho altro a cui pensare”.

Il cantautore precisa di essersi già scusato con il collega, ma invano: “Nonostante tutto io chiedo scusa da gentleman ma lui non accetta le scuse. Io non ho ammesso la responsabilità dell’ipotesi di diffamazione perché ritengo che dire nel contesto di interviste successive alla squalifica espressioni come ‘Ha massacrato la cover di Endrigo sul palco’ ‘Si è comportato da dilettante’ oggetto della sua querela per cui oggi avevamo la prima udienza non siano diffamazione bensì diritto di critica in ambito artistico e musicale. Lui ha confuso il civile col penale […]”.