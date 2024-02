Non solo in Italia i cantanti si trovano al centro del dibattito politico (vedi Dargen D’Amico e Ghali). Succede anche in Argentina, dove il presidente Javier Milei attacca la cantante Lali Espósito, definendola una “parassita” e soprannominandola “Lali Deposito”. Secondo il leader ultraliberista l’artista vivrebbe “dei soldi dello Stato”.

Come riporta anche Ansa, durante il tradizionale festival di musica Cosquín Rock, svoltosi nella provincia di Cordoba, Esposito, considerata una simpatizzante del peronismo, ha presentato la canzone Quiénes son? (Chi sono?) dedicandola “ai bugiardi, alle persone cattive, a chi non valorizza, agli anti-patria”, e in molti hanno visto in questo una frecciatina all’attuale governo. La risposta di Mieli non si è fatta attendere: “Se sei un parassita che vive succhiando al seno dello Stato, hai dei problemi. E se le tue opinioni politiche sono in linea con lo spazio politico che ha pagato per le tue presentazioni, sei un meccanismo di propaganda politica“.

La popstar sui social ha ulteriormente risposto con un lungo post: “Non so altro che lavorare ed è così che guadagno sempre i miei soldi”, ha scritto, cercando poi di calmare le acque: “Presidente, lei è il capitano di una nave sulla quale viaggiamo tutti, quelli che l’hanno votato e quelli che non l’hanno fatto, ed è per questo che auguro che il percorso da lei scelto porti tutti in un posto migliore. Democraticamente accetto il percorso che la maggioranza ha scelto e per rispetto voglio avere la libertà di poter pensare diversamente”. Lali ha inoltre invitato il presidente a un suo show: “Ho visto sulle sue reti che mette in dubbio la mia professionalità e abilità sul palco. Senza ironia e con entusiasmo, la invito a qualsiasi dei miei concerti ogni volta che vuole. Sarebbe un piacere averla tra il pubblico e vivrebbe un bellissimo momento. Glielo assicuro”.