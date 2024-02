Si è spento a soli 44 anni Robin Windsor, ex ballerino professionista della versione inglese di Ballando con le stelle. A darne notizia è la compagnia di danza da lui fondata, Burn the Floor, che sui social scrive così: “La famiglia Burn the Floor ha perso uno dei suoi membri fondatori, Robin “Bobby” Windsor, tragicamente scomparso. Un lavoratore della BTF, ha ballato con noi per vent’anni, tra Broadway, il West End e in tutte le nostre folli avventure in giro per il mondo. La sua splendida immagine insieme a Jessica Raffa ha definito la nostra azienda, colorata, estrema e sensuale. Il suo talento, attitudine, energia e personalità hanno contribuito a creare la reputazione sul palco di Burn the Floor. Lascia un vuoto nei nostri cuori che non sarà mai colmato, ma i nostri meravigliosi ricordi rimarranno per sempre”.

Come riporta il Mirror, diversi suoi colleghi del programma tv hanno commentato la notizia della scomparsa. Tra questi c’è chi parla di come il danzatore da tempo stesse combattendo con problemi legati alla salute mentale.