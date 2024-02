“Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli”. Mara Venier condivide un post sui social e in sottofondo risuonano le note di Redemption song di Bob Marley. “Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia perché non si è perfetti, si è umani“. Parole che arrivano dopo la bufera scatenata dalla sua lettura in diretta a Domenica In della nota dell’ad Roberto Sergio circa il caso Ghali e Israele.

Nelle ultime ore anche Fiorello è intervenuto nella questione, invitando tutti ad abbassare i toni pur riconoscendo l’errore nel gesto della collega che, commentando la velina, aveva detto che tutti i presenti erano d’accordo con l’ad di Viale Mazzini. Intervistata dal Corriere, inoltre, la conduttrice aveva spiegato di essere molto addolorata per la situazione creatasi.

IL COMMENTO DI MYRTA MERLINO – E, a sorpresa, a Pomeriggio 5 Myrta Merlino nella puntata del 15 febbraio si prende qualche istante per esprimere solidarietà alla collega: “Io la cosa che trovo sempre orribile è l’accanimento sui social, le tempeste di odio. Quello non è uno sfogatoio, è un posto dove custodire le nostre opinioni. Non è il posto dove colpire gli altri. Io in questi giorni sto vedendo anche tutte queste cose che stanno succedendo a Mara Venier su Sanremo. Sono tutte cose che danno poi un dolore che va molto oltre. Quindi state attenti a quello che scrivete sui social. Ve ne prego”.