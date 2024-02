Archiaviato l’Aristonello, Fiorello è tornato nel suo glass di Viva Rai 2! al Foro Italico ed è stata una settimana piuttosto intensa, con rassegne stampa ricche e commentate con ironia assieme ai due complici Biggio e Casciari. Anche questo venerdi 16 febbraio, lo showman ha iniziao con il parlare di attualità. Alta tensione nella maggioranza, è scontro sul terzo mandato: “C’è il totonomi per chi prenderà il posto di Zaia: Carlo Conti, Bonolis, la Clerici o anche Cattelan”, ha sdrammatizzato lo showman. Non solo, spazio anche alla politica estera: “La Casa Bianca svela i piani russi, vogliono attaccare i satelliti. A me interessa che non li attacchino mentre sto guardando il tennis. Perché poi dopo attacca la spina, stacca la spina… poi devo chiamare l’antennista, che sono ormai sono i più ricchi del mondo. Io gli antennisti ormai li riconosco dal rumore della Ferrari“. E infine una battuta su Sanremo: “Con il totonomi mi sto divertendo un casino. Non vedo l’ora che sia febbraio (2025, ndr): divano, plaid e mi farò montare un fiumicello che parte da Sanremo e che mi passa davanti mentre guardo la tv”. Sul bordo del fiumicello…