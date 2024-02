Un video pubblicato sui social ha scatenato il mistero attorno all’ex calciatore e opinionista Lele Adani. Nel filmato, Adani si mostra davanti alla Questura di Milano, annunciando la sua intenzione di “consegnarsi alla giustizia”. “Sono davanti alla Questura e mi consegnerò alla giustizia”, esordisce Adani con tono serio nel video pubblicato. “Potrei sparire per un po’“, aggiunge, senza fornire ulteriori dettagli. L’ex difensore si dice quindi colpevole di aver provato a “estorcere il concetto di servilismo in una parte della comunicazione sportiva”. “È quindi giusto rimettersi nelle mani della giustizia”, conclude.

Neanche a dirlo, il video ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando un’ondata di commenti e reazioni. Il suo messaggio sibillino ha acceso la fantasia degli utenti, che si interrogano sul significato delle sue parole e sulle sue possibili conseguenze. Alcune ipotesi avanzate sui social ipotizzano che il video possa essere una trovata pubblicitaria per lanciare un nuovo progetto di Adani. Altri invece che l’ex calciatore possa essere finito in un’inchiesta giudiziaria legata al mondo del calcio.

Lele Adani è noto per il suo stile schietto e per le sue posizioni spesso controcorrente. Le sue critiche al sistema calcio italiano e ad alcuni personaggi influenti del mondo sportivo gli hanno attirato non poche critiche negli anni. Al momento, non è chiaro cosa abbia spinto Adani a recarsi alla Questura e a rilasciare un messaggio così criptico ma, ne siamo certi, presto arriveranno chiarimenti in merito.