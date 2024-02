La storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sarebbe giunta al capolinea. A rivelarlo è il settimanale Oggi che, attraverso fonti vicine alla (ex?) coppia, avrebbe scoperto delle importanti divergenze tra i due: “Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione e che lei spingesse molto per mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile“, si legge. La relazione, a livello mediatico, non è mai stata completamente digerita dai fan del tennista che, a più riprese, l’avrebbero accusato di aver messo in secondo piano la carriera sportiva.

Inoltre, Berrettini e Satta, avrebbero trascorso separatamente la ‘festa degli innamorati’. Indizio che punta ancor più i riflettori sull’ipotesi della fine della relazione. In questi mesi la coppia si è dimostrata sempre molto affiatata sui social, ma la distanza nel giorno di San Valentino non fa ben sperare. Nonostante le voci sempre più insistenti di ‘rottura’, sia sui profili social dell’atleta che in quelli della conduttrice, ci sono ancora le foto che li ritraggono assieme. Saranno solo voci o c’è qualcosa di concreto sotto? Ufficialmente non possiamo saperlo, anche se la voglia di Berrettini di riconquistarsi un importante palcoscenico nel mondo del tennis sembra essere la sua priorità in questo momento.