Aria di crisi tra Matteo Berrettini e Melissa Satta? L’indiscrezione è stata riportata in onda durante l’ultima puntata di Citofonare Rai2. La trasmissione era arrivata ad uno dei momenti più amati dagli spettatori: l’oroscopo. Simon & The Stars è intervenuto a spiegare quali potevano essere i segni zodiacali più fortunati, o meno, durante il mese di febbraio: “Ariete arranca un pochetto e si sente bloccata. C’è una decisione in bilico e dei rapporti che si sono fatti più tesi, sia sul lavoro che in generale. Anche in amore con Venere in quadratura ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui faticate un po’. Il cielo migliora a metà febbraio”, ha spiegato.

Ad intervenire con la notizia-bomba è stato Santo Pirrotta, che ha rivelato al pubblico il gossip. I protagonisti sono Berrettini e la Satta: “Posso dire che Simon ci becca sempre?! – ha esordito – Perché ho una notizia, una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c’è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino. Che dici Simon arrivano a San Valentino? Staremo a vedere”, ha dichiarato. In attesa di indizi social o dichiarazioni ufficiali, nel mentre, la conduttrice si sta godendo dei giorni di relax a St. Moritz con delle amiche. Non è passata inosservata l’assenza del tennista. Berrettini starà semplicemente recuperando dall’infortunio o c’è altro sotto?