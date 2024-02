L’attesa di assistere alle performance sanremesi di Fiorello, ha fatto vertiginosamente calare il traffico su PornHub. Nei dati riportati dall’azienda a luci rosse, e visionati da Fanpage, si può vedere come il Festival abbia inciso sui cittadini (e sulle cittadine) italiani. Nonostante le serate di Sanremo vengano viste da una sempre più ampia porzione di pubblico, le visite su PornHub sono leggermente calate rispetto all’edizione del 2023. A far innamorare il pubblico c’è spesso lui: Fiorello. Nel corso della prima serata, infatti, l’apparizione del cabarettista è stato il momento che ha fatto fare la minor percentuale di navigazione sul sito ‘nero e arancione’. Alle 22 circa il comico ha esordito con una sua performance al di fuori dell’Ariston. La curiosità dei telespettatori è stata elevatissima tanto che, in molti, sono rimasti fedelmente in attesa dello sketch. Le aspettative d’intrattenimento non sono state deluse, tanto che Fiorello stava indossando un mantello ispirato a Chiara Ferragni con la scritta “Pensati libero… è l’ultimo”, dedicata ad Amadeus.

Nell’arco di tempo dell’esibizione, il sito hard ha registrato una flessione del 12.2% di visitatori in tutta Italia e il 15.1% in Liguria. I dati, a luci rosse, sono stati scherzosamente commentati dallo stesso Fiorello nel corso del suo show, Viva Rai2!: “Ma ti rendi conto, guardavano me e non PornHub! Il problema è che adesso loro sono contro di me. Sono uscito di casa stamattina e c’era un piccolo nucleo di PornHub in protesta – ha velatamente ironizzato il comico, facendo riferimento al comunicato letto da Mara Venier – I vertici Rai prendono le distanze da Fiorello, responsabile di aver generato un calo di utenti su PornHub. La Rai si scusa con la piattaforma amica e ha già chiesto ai propri truccatori di adoperarsi affinché venga ridimensionato il naturale sex appeal del conduttore di Viva Rai2!”.

Prendendo in considerazioni le regioni italiane, le tre che hanno registrato un maggior calo nel traffico sul sito, rispetto alle medie giornaliere, sono state l’Abruzzo con -15,2%, la Valle d’Aosta con -12,9% e la Toscana con -12,3%. Invece, dopo l’annuncio in piena notte del vincitore della 74esima edizione del Festival, la navigazione su PornHub è aumentata del +26,9%.