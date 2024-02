“Voglio vivere questa esperienza nel migliore dei modi, anche perché ammetto che mi piace essere guardata. E non permetterò allo stress di rovinarmi tutto. Spero in un podio composto da sole donne: ce lo meritiamo”: così Big Mama prima dell’inizio della sua avventura al Festival di Sanremo. E un po’ il suo sogno si è avverato, con due donne sul podio e la vincitrice Angelina Mango. La cantante e rapper è stata ospite a Le Iene il 13 febbraio e ha portato un monologo nel quale ha parlato di temi a lei cari, da sempre. “Uno dei primi complimenti che ho ricevuto è stato: ‘Sei una ragazzina, eppure hai scritto un pezzo che spacca’. Ci ho messo un po’ a capire che fosse un complimento a metà. Era sempre così, mi dicevano che spaccavo nonostante fossi una donna. Perché quando una donna spacca, la sua voce non è più uno strumento, è un megafono. Il suo corpo non è più un oggetto, è un manifesto. La sua carriera non è più un gioco, diventa ‘politica’. Mi chiedo quando inizieranno a capire che le donne spaccano e basta. Per la serata più potente del mio Sanremo ho scritto questa barra: ‘Sono una donna che spacca, fa strano?’ Perché non c’è sensazione più brutta di sentirsi soli e io l’ho provata per una vita intera. Essere attaccata, derisa, aggredita, violentata per poi sentirsi profondamente sporca e in colpa. Ero stanca: la mia voce doveva essere ascoltata, doveva accompagnare, prendere la mano e portare chi era all’ascolto verso la consapevolezza. Nel mio piccolo penso di esserci riuscita… Siate scomode, date fastidio, ribellatevi, dite di no, denunciate. Prendete la paura e trasformatela in qualcosa che può spaccare il mondo a metà. Parlo ma senza cravatta, fa strano?”. Parole da condividere.

A proposito di un meme realizzato da Striscia la Notizia durante Sanremo, Big Mama aveva commentato : “Tutti i meme mi fanno ridere, perché sono una persona molto ironica. Quando però quest’ironia viene usata per parlare della mia fisicità, allora non rido più. Un conto è se avessero parlato della mia esibizione paragonandomi a Ursula, quello ci stava: è iconica, voi no”. Ha poi spiegato la radice di questo suo pensiero: “Forse, se qualcuno avesse fatto qualcosa per me prima, non sarei così complessata su queste tematiche. Sono ancora molto legata al giudizio delle persone, purtroppo”.