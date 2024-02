La polemica infiamma sui social, su siti e quotidiani, stiamo parlando dell’ormai famoso comunicato inviato da Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, letto in diretta a “Domenica In” da Mara Venier. Nella puntata odierna di “Viva Rai2“, tra balli, maschere e coriandoli, Fiorello ha ironizzato parlando di una rissa tra dirigenti: “Pare che ieri ci sia stata anche una lite furibonda tra Roberto e Sergio”, il commento dello showman siciliano che per l’occasione ha ricevuto ben tre (finti) comunicati dall’azienda.

“La direzione Rai si schiera a favore dei conduttori senza baffi, richiamano troppo Stalin e pertanto se ne chiede l’immediata rimozione”, recita il primo. “Il documento è firmato RS…Non so proprio chi sia!”, ha aggiunto Fiorello. Non si fa attendere il secondo comunicato: “La Rai si dissocia dalla presenza di un conduttore alla destra e uno alla sinistra di Rosario Fiorello. Dalla prossima puntata chiede che siano entrambi alla sua destra. È firmato di nuovo RS. Ma chi è?”. E dulcis in fundo, il terzo e ultimo comunicato: “La Rai prende le distanze da Rosario Fiorello. L’ostentata somiglianza con Massimo D’Alema è una palese manipolazione elettorale. Per par condicio dalle prossime puntate dovrà assomigliare a Maurizio Gasparri”.

Il siparietto si è concluso con un appello molto serio al pubblico da casa: “Ricordiamoci ragazzi che la guerra è brutta per tutti e tutti perdono. So che è banale, ma è la verità. Non ci sono morti di serie A o di serie B, soprattutto quando ci sono di mezzo dei bambini. Questa è la cosa più brutta“, le parole del padrone di casa, reduce da un nuovo record di ascolti con “Viva Rai2”, ieri quasi al 22% di share.

“Stop al genocidio“, aveva detto il cantante Ghali sul palco dell’Ariston, facendo riferimento ai fatti di Gaza. Argomento commentato nel corso dello speciale sanremese di “Domenica In”, da qui la decisione di Sergio, amministratore delegato Rai, di inviare un comunicato, letto in diretta da Mara Venier: “L’Amministratore Delegato Roberto Sergio ha dichiarato questo: ‘Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta’”. Con il commento a margine della conduttrice: “Sono le parole, che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore Delegato Roberto Sergio”.