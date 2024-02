“Regione Lombardia, non vi frega nulla della nostra salute?“. L’attore e comico Giovanni Storti, da tempo impegnato sui temi ambientali, ha rivolto un appello agli amministratori della Regione Lombardia per chiedere loro di intervenire per ridurre l’inquinamento e le emissioni di CO2. “Siamo la Regioni con più auto e più allevamenti intensivi, avete intenzione di fare qualcosa?”.