Scaletta fittissima, finale caotico. La puntata di Domenica In speciale Sanremo è finita al centro delle polemiche per la lettera inviata dall’ad Rai Roberto Sergio e letta da Mara Venier in polemica alla frase detta dal cantante Ghali: “Stop al genocidio”. Ma nel programma condotto da Mara Venier a non essere seguita, facendo lamentare alcuni cantanti ma soprattutto i loro fan, è stata anche la scaletta. Troppo il tempo concesso ai primi che hanno cantato e risposto alle domande dei giornalisti e nemmeno un minuto rimasto per gli ultimi in scaletta, Mr Rain, il Tre, i Santi Francesi, i Bnkr44 e Sangiovanni. “Non fa niente, siamo delle rocce”, ha commentato Il Tre. Ma sui social le lamentele sono fioccate: “Comunque ho controllato la scaletta di ieri di domenica in e hanno saltato volutamente quelli che non hanno cantato per far esibire quelli più rilevanti”, “Raga ma non sono usciti tutti i cantanti a domenica in… Cioè i BNKR44, Il Tre, I Santi Francesi e Mr.Rain che fine hanno fatto?”, “Ad esempio il Tre e Mr.Rain, che in classifica sono finiti davanti a Dargen D’Amico, non hanno potuto esibirsi in una puntata di Domenica In dedicata al festival della canzone Italiana”, “Non aver fatto esibire i miei figli il Tre e i Bnkr44”, alcuni commenti.