Dopo la chiacchieratissima pesca e la noce natalizia, Esselunga lancia il terzo episodio della campagna “Non c’è una spesa che non sia importante”. Questa volta il testimone passa alla carota, che dà il titolo al cortometraggio con protagonista Arianna, giovane ragazza che decide di andare via di casa.

Se la madre capisce e la appoggia, il padre inizialmente non approva questa decisione. Tra lui e la figlia, dunque, inizialmente c’è dell’incomunicabilità, che viene però risolta grazie all’idea di mammà. Mentre fa la spesa, all’Esselunga chiaramente, compra delle carote per inscenare a casa un karaoke usando l’ortaggio come microfono, proprio come la famiglia era solita fare quando Arianna era piccola. Ecco quindi che, una sera, il papà esordisce così: “Questa è per mia figlia Arianna” e attacca “Ti lascio una canzone”, dedicandole versi pieni d’amore che fanno sciogliere la giovane. Il papà ha capito le esigenze della ragazza e la lascia libera: “Fai la tua vita amore mio”.