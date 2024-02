“C’e chi si vanta di essere solare, simpatico, buono, onesto, bravo, perbene, io mi vanto di essere antipatico. Perché non c’è niente di peggio di uno che fa il simpatico. La simpatia non esiste. I simpatici sono dei grandissimi st… che ancora non hanno fatto coming out. Si nascondono”. Così parlò Angelo Duro intervistato dal Corriere. Il comico lanciato da Le Iene continua a collezionare sold out nei suoi spettacoli a teatro, durante i quali non di rado insulta il pubblico. Una ‘qualità’ che non tutti hanno: “Come insulto io non lo sa fare nessuno. Io ho la credibilità per poterlo fare […] Sono diventato il più forte di tutti a dire alla gente quanto fa schifo. Per questo loro mi amano. Perché io lo so fare”.

E ancora: “Io allevio i malesseri. Perché parlo di tutto, senza peli sulla lingua. Chi li alimenta, i malesseri, sono quelli che li nascondono, e cioè i buonisti. E i moralisti. Che sono la categoria che più amo in assoluto. È grazie a loro se faccio tutti questi numeri in teatro. Perché s’incazzano per quello che dico e mi fanno vendere più biglietti. Quindi provo veramente affetto, per ‘sti scemi. Perché inconsapevolmente mi hanno fatto una persona ricca”.

Nel corso dell’intervista Duro torna anche sull’intervento che fece lo scorso anno a Sanremo: “Un ricordo terribile. Veramente terribile. Mi aspettavo che la platea mi accogliesse con molta più freddezza. Invece no. A tratti c’è stato un po’ di calore. Ho ricevuto anche degli applausi. Un vero schifo. Io sono andato lì per ricevere i fischi e invece, manco per… Neppure uno, ne ho ricevuto […]”.