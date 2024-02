A volte, quando si inoltra il proprio cv ad un’azienda, il timore è quello che possa non venire preso in considerazione. Per evitare questa soluzione ‘perditempo’, Gretchen Wiegerink, un’esperta in risorse umane, ha pubblicato un TikTok in cui fornisce dei consigli che potrebbero essere utili per far notare con maggiore probabilità la richiesta di assunzione inviata.

Se si è abituati a mandare una ‘semplice’ mail con allegate le informazioni personali, passioni ed esperienze, secondo la tiktoker, potrebbe non bastare. Una piattaforma fondamentale per aumentare le probabilità di assunzione è LinkedIn: “C’è chi fa domanda anche 100 volte, ma la realtà è che stanno perdendo tempo“, ha spiegato la creator. “Dopo aver presentato domanda per una posizione, vai immediatamente sul profilo LinkedIn di quell’azienda. Fai clic sulla scheda ‘Persone’, trova il responsabile delle risorse umane o il capo del personale e invia loro un invito alla connessione con una nota – ha proseguito – Presentati, fagli sapere che hai appena fatto domanda per la posizione XX. Puoi ‘venderti’ con un paio di frasi d’effetto. Fai sapere loro la tua disponibilità per una chiamata. Questo funziona davvero per attirare l’attenzione dei responsabili delle assunzioni“, ha detto.

E ancora: “Sono sempre su LinkedIn, quindi quando qualcuno fa domanda e poi si connette con me e invia una nota con questo, lo leggerò – ha continuato Gretchen, proponendo un esempio che le è recentemente capitato – E se è grammaticalmente corretto, magari c’è il loro curriculum in allegato, stanno esprimendo il genuino interesse, ti risponderò qualunque cosa accada. Un buon reclutatore o responsabile delle risorse umane ti risponderà”, ha concluso l’esperta.