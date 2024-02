A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo l’ad Rai Roberto Sergio manda un messaggio pieno di stima e gratitudine ad Amadeus. A corredo di una loro foto postata sui social scrive: “Desidero, prima della partenza della 74° edizione del Festival di Sanremo 2024, ringraziare Amadeus, dopo aver citato in alcune interviste il valore dei colleghi della Rai. Senza la passione, l’impegno, la professionalità di Amadeus questa edizione, così come le precedenti, non sarebbe stata possibile”. Complimenti che vengono estesi anche a Fiorello, sul palco dell’Ariston per la serata finale ma sempre presente con Viva Rai2!… Viva Sanremo! durante la kermesse: “Lo accompagnerà, anche quest’anno, un genio della comunicazione come Fiorello”. Quindi l’augurio ai telespettatori: “Sarà una edizione straordinaria e sono certo che riunirà davanti ai televisori ed i device milioni di Italiani di qualunque età. Buon Sanremo a tutti”.