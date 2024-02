La regina Camilla e lo staff di palazzo sono preoccupati per Re Carlo III. A rivelarlo alcune fonti citate dal Sun. Il sovrano, infatti, nonostante l’operazione alla prostata in una clinica privata di Londra, avrebbe deciso di ritornare quasi subito a lavorare, mentre per la consorte e lo staff sarebbe meglio rallentare un po’.

Nonostante alcuni impegni pubblici del monarca, oggi 75enne, siano stati rimandati per dargli tempo per recuperare, diverse fonti hanno rivelato la volontà di Carlo di rientrare subito al lavoro. Il re, infatti, sarebbe un vero stacanovista e avrebbe avuto, solo lo scorso anno, ben 516 impegni di lavoro, oltre a visite di Stato in Francia, Germania e Kenya.

Secondo quanto riferito da un insider al Sun, la più preoccupata sarebbe proprio la regina: “Gli ha detto che ha bisogno di rallentare un po’”, ha raccontato la fonte alla testata britannica. Il tutto, ovviamente, in via temporanea: “Poi tornerà attivo, lui stesso è molto desideroso di riprendere il ritmo abituale”.

A parlare della sua “etica del lavoro”, in un documentario per i 70 anni di Carlo, erano stati anche i figli William e Harry. Il primo aveva parlato di “borse e borse di lavoro” in giro per casa, mentre il secondo aveva detto: “Cena a tarda notte. Poi va alla sua scrivania e si addormenta sui suoi appunti”.