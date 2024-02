“Briatore? Ma per favore. Il mio ex marito non sapeva nemmeno dell’esistenza del programma. Non gliene avevo parlato io, non gliene aveva parlato nessun altro”. Elisabetta Gregoraci sbotta quando le si fa presente che a inizio anno voci di corridoio parlavano di una spintarella datale dal suo ex per la conduzione di Mad in Italy su Rai 2. Intervistata da Oggi Gregoraci non nasconde il proprio fastidio per illazioni che vanno avanti da anni e che secondo lei nascondono “una forma di maschilismo” che proprio non le va giù: “Appena raggiungi un traguardo trovi sempre chi cerca di sminuirti per ricondurti in un ruolo di subalternità rispetto a un uomo. E dico basta. Se vado a condurre un programma televisivo non è merito di Briatore. È perché sono brava. Perché faccio ascolti. Perché sono vent’anni che vado in scena, ho condotto per anni Made in Sud e Battiti che sono stati dei successi”.