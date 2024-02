Il conduttore televisivo britannico Jonnie Irwin è morto. Il popolare presentatore inglese, famoso per la trasmissione “A Place in the Sun”, da anni combatteva contro un cancro terminale ai polmoni. Il professionista aveva 50 anni, sposato con Jessica Holmes, lascia la moglie e tre figli, Rex e i gemelli Rafa e Cormac.

L’annuncio del decesso è arrivato con un post sul profilo Instagram del conduttore. “È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della scomparsa di Jonnie. Un’anima davvero straordinaria, ha combattuto coraggiosamente contro il cancro con forza e coraggio incrollabili. Jonnie ha toccato la vita di così tante persone con la sua gentilezza, calore e spirito contagioso”, si legge nel post. “In questo momento, chiediamo gentilmente il rispetto della privacy della famiglia di Jonnie mentre attraversano questa profonda perdita. Il loro dolore è incommensurabile e i vostri pensieri, preghiere e sostegno sono profondamente apprezzati. Mentre ricordiamo i bellissimi momenti condivisi con Jonnie, celebriamo una vita ben vissuta e un’eredità che rimarrà impressa per sempre nei nostri cuori. Jonnie potrebbe essere scomparso dalla nostra vista, ma il suo amore, le sue risate e i suoi ricordi continueranno a vivere”.