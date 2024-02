Nicole Eggert, star di Baywatch, rivela di essere nel bel mezzo di una battaglia contro il cancro al seno. Intervistata da Inside Edition, l’attrice 53enne fa sapere anche che i medici le hanno trovato pure un cancro ai linfonodi. Eggert si è accorta che qualcosa non andava tre mesi fa: aumento di peso, affaticamento, ma soprattutto un dolore al seno che le ha consentito di sentire un nodulo.

Una volta che è riuscita a fare una mammografia, le è stato confermato un cancro al seno al secondo stadio. Una forma rara di cancro più difficile da individuare a causa del tessuto cicatriziale delle sue protesi mammarie: “Se non le avessi avute e avessi ancora il mio seno più piccolo e naturale, sono sicura che avrei sentito molto prima il nodulo“, dice Nicole, entrata nell’iconica serie anni ’90 all’età di 19 anni. Ai tempi si trovò a recitare accanto all’esplosiva Pamela Anderson e non nega di essere ricorsa alle protesi a causa della pressione di essere nel telefilm: “Quando ero in ‘Baywatch’, era molto in voga essere molto magri e con grandi tette. Io ero l’opposto, quindi indossavo questo costume da bagno rosso che mi appiattiva e che non riuscivo a riempire”. Intanto è stata creata una pagina GoFundMe per aiutare l’attrice, madre single, a pagare le cure che inizieranno il 12 febbraio.