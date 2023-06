“Non voglio stare con la mia famiglia quando soffro”. Jonnie Irwin, il celebre presentatore inglese di A Place in the Sun, ha recentemente dichiarato in pubblico il suo tragico calvario. Irwin ha scoperto di essere malato di cancro terminale ai polmoni e la malattia si è diffusa nei mesi al cervello. In una recente intervista rilasciata a Hello!, il 49enne ha spiegato che spesso ha la necessità di allontanarsi dai suoi cari: “Mi allontano in diverse occasioni perché non sono bravo a stare nemmeno con me quando soffro. Sono come un orso con il mal di testa e non voglio che la mia famiglia sia vicino a me e mi veda in un certo stato”. Irwin ha più volto ricordato che la malattia influenza irrimediabilmente il suo umore che è già parecchio “irascibile”. Il presentatore inglese è sposato con Jessica Holmes ed ha tre figli: Rex e i gemelli Rafa e Cormac. Ai ragazzi, Irwin non ha voluto svelare nulla della sua malattia perché vuole godersi ogni momento con loro felice e spensierato.