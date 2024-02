“Voglio scusarmi per alcune delle cose che ho scritto nel mio libro. Se ho offeso qualcuna delle persone a cui tengo mi dispiace profondamente”. Britney Spears fa mea culpa in un post Instagram, poi rimosso, e sembra fare riferimento a Justin Timberlake. Nel memoir pubblicato nei mesi scorsi, la popstar aveva raccontato anche la relazione con il collega, segnata da presunti tradimenti e un aborto perché Justin non aveva intenzione di diventare padre da giovane.

Quindi il post sui social prosegue: “Voglio anche dire che amo la nuova canzone di Justin Timberlake ‘Selfish’“. Affermazione, questa, che fa pensare come Britney sia al corrente di quel che hanno fatto i suoi fan in tutto il mondo: in concomitanza con l’uscita del nuovo brano di Timberlake, Selfish appunto, i sostenitori della Spears hanno iniziato a streammare e ad acquistare una sua omonima canzone del 2011, tanto da farla rientrare nelle classifiche anche più in alto della nuova di Justin. Una sorta di vendetta da parte della fanbase, e forse un tentativo di Britney di calmare le acque.

In un altro post, invece, la cantante di Toxic fa una riflessione sull’alcol, che ha ripreso a consumare da un annetto, ovvero da quando è terminata la conservatorship. “Non avevo idea di quanto fosse delizioso il cibo con un pizzico di veleno“, e ammette: “Non trovo che sia stata una cattiva decisione da parte della mia famiglia quella di avermelo tenuto nascosto per 15 anni!”.